Глава Ижевска постановил объединить школы №28 и №67

В Ижевске объединят школы №28 и №67 — соответствующее постановление подписано главой города Дмитрием Чистяковым и опубликовано на сайте администрации города. Контролировать реорганизацию школ будет замглавы муниципалитета по социальной политике Наталья Гвоздкова. Такое решение было принято «в целях совершенствования и оптимизации системы образования Ижевска».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что за последние 12 лет в Ижевске было проведено шесть реорганизаций школ. Были объединены школы №6 и №9, к центру образования №17 присоединили вечернюю школу №12, к лингвистическому лицею №25 — школу №66. В 2022 году объединились школы №59 и №36, к №6 — упомянутый ранее центр образования №17, к вечерней школе №3 — открытую сменную школу №7. Сейчас идет новая серия реорганизаций.

Так, в 2025 году реорганизовали школы №20 и №65, к школе №6 планировали присоединить №3, к №76 — №94. Тогда родители учеников реорганизованных школ начали массово жаловаться на переполненность учебных заведений. В частности, они указывают на превышение количества учеников школы №20 в 1,6 раза: в ней обучается 1,3 тыс. детей при норме в 825. Горадминистрация ссылается на систему подушевого финансирования и называет решения о реорганизации «правильными» из-за возможности, в том числе, закрывать ставки педагогов.

Городские власти летом 2025 года только планировали реорганизацию школ №28 и №67. Родители учеников вышеназванных школ выступили против нее и записали видеообращение депутату Госдумы Андрею Исаеву. 23 июня он встретился с родителями школьников и обсудил вопросы реорганизации. По итогам встречи было принято решение провести серию дополнительных совещаний на уровне правительства Удмуртии с участием «всех заинтересованных лиц».

