Промышленное производство в СКФО в 2025 году сократилось на 5,4%

Северо-Кавказстат подвел итоги 2025 года: промышленное производство в СКФО сократилось на 5,4% по сравнению с 2024-м, индекс составил 94,6%. Эксперты отмечают резкий контраст с предыдущим годом, когда регион прибавил 5,4% и достиг индекса 105,4%.

Диспропорции между республиками усилили общий спад — Кабардино-Балкария (КБР) выросла на 10,3% благодаря экспортным фабрикам, Ингушетия прибавила 9,2% за счет стройматериалов и переработки, Чечня добавила 2,5%, но Северная Осетия обвалилась на 19,2% из-за кризиса в металлургии и машиностроении, Ставропольский край потерял 10,5% на фоне спада агропрома, Дагестан сократил 5,3%, Карачаево-Черкесия — 0,9%.

Секторальные показатели выявили ключевые проблемы. Добыча полезных ископаемых осталась почти без изменений — индекс 100,6%, Дагестан лидирует с ростом 17,1% за счет активизации карьеров по известняку и песку, КБР прибавила 8,2%, Чечня 3,1%, но Ставрополье просело на 4,8%. Обрабатывающие производства рухнули до 93,4%: Осетия потеряла 18,2% (металлы минус 25%, продукты минус 15%), Ставропольский край — 12,4% (хлебозаводы и молоко на 18% вниз), Дагестан — 7,1% (текстиль минус 12%), КЧР — 5,8%, в то время как КБР взлетела на 14% (одежда плюс 90%, металлоизделия 31,2%), Ингушетия — 5,1%, Чечня — 2,8%.

Энергетика держится стабильно: обеспечение электроэнергией, газом и паром выросло до 100,1%, Ингушетия прибавила 12,6% на новых ТЭЦ, Осетия — 9%, КЧР — 7,6%, но водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов обвалились на 7,1% до 92,9% из-за износа сетей и дефицита инвестиций. За 9 месяцев 2025 года спад уже достигал 6,1% (индекс 93,9%), Осетия показывала минус 22,1%, Дагестан — 11%, хотя КБР росла на 8,5%, а в октябре Осетия упала до 78,8% с провалом обрабатывающих отраслей до 79,9%, компенсированным добычей плюс 4,9%.

Аналитики связывают кризис с санкциями, которые ударили по экспорту металлов и текстиля, логистическими сбоями и падением инвестиций в обрабатывающие отрасли на 12% (до 156 млрд руб.). Господдержка МСП привлекла 42,6 млрд руб., но крупный бизнес стагнирует: 100 ведущих компаний СКФО нарастили выручку лишь на 2,1% до 1,2 трлн руб., с фокусом на добычу и энергетику.

Станислав Маслаков