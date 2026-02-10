Канадец Майк Пелино вошел в тренерский штаб «Локомотива»

Ярославский ХК «Локомотив» заключил контракт с канадским специалистом Майком Пелино. Он станет ассистентом главного тренера Боба Хартли. Об этом сообщили в клубе.

Соглашение с тренером будет действовать до конца текущего сезона.

Ранее Пелино работал с Хартли в омском «Авангарде», а также имел опыт в «Ак Барсе», «Металлурге» и сборной Канады, с которой выиграл Олимпийские игры в 2002 году. Майк Пелино недолгое время был и главным тренером ярославского «Локомотива» — в сезоне 2019–2020 годов.