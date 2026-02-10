В Краснодаре полиция задержала наркоторговца из Крыма в результате погони

В Краснодаре полицейские задержали 19-летнего жителя Крыма, который перевозил около 1 кг синтетических наркотиков и травмировал инспектора ДПС при попытке скрыться на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На выезде из Краснодара сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением молодого человека. Водитель отказался открыть багажник для проверки и резко тронулся с места. Когда инспектор попытался извлечь ключи из замка зажигания, нарушитель увеличил скорость и протащил полицейского несколько метров по дороге. Сотрудник получил травмы.

Житель Крыма попытался уехать, но на грунтовой дороге не справился с управлением автомобиля и врезался в препятствие. На месте аварии его задержали стражи порядка.

При обыске в салоне иномарки обнаружили около 1 кг синтетического наркотика, который молодой человек планировал продавать в Севастополе. Изъятое вещество отправили на экспертизу.

За сопротивление законным требованиям сотрудника полиции задержанному грозит наказание по ст. 19.3 КоАП РФ. Кроме того, его действия содержат признаки преступления по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Алина Зорина