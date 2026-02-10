В Ставропольском крае в 2026 году модернизируют шесть музеев

В 2026 году в Ставропольском крае планируется модернизировать шесть музеев. Средства для этого выделят из федерального и краевого бюджетов, сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ставропольского края

Новое оборудование направят в краевой музей изобразительных искусств в Ставрополе, а также музеи Кисловодска, Невинномысска, Ипатово, Кочубеевского и Левокумского округов. Планируется обновить витрины с экспозициями, мультимедийные, световые и проекционные системы.

Кроме того, на объектах установят интерактивные панели, климат-контроль, музейные гиды и терминалы обслуживания.

Мария Хоперская