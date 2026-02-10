В Дагестане налоговая банкротит СПК «Османюрт» из-за долга в 6 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан признал обоснованным заявление УФНС России по РД о признании несостоятельным сельскохозяйственного производственного кооператива «Османюрт» из Хасавюртовского района. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основанием для банкротства стала непогашенная задолженность по налогам, пени и штрафам. По данным суда, на 20 августа 2025 года долг составлял 6 млн руб., включая основную сумму 3,3 млн руб., пени 2,5 млн руб. и штрафы 173,3 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Османюрт» зарегистрировано в 2020 году в с. Османюрт. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Учредители — Ислам Абдуллаев, Ислам Баригов, Асхаб Темиров, Абдулвагит Темирсултанов и Юсуп Темирсултанов. Выручка предприятия за 2024 год составила 12,6 млн руб., прибыль — 2,7 млн руб.

Налоговая инспекция направила требование об уплате задолженности 7 мая 2024 года. После истечения срока исполнения ведомство приняло решение о принудительном взыскании средств с банковских счетов организации 20 июня 2014 года.

На момент рассмотрения дела погашение долга не произошло. Должник и другие участники процесса не представили возражения по делу, что не препятствует рассмотрению банкротства согласно закону.

Суд установил, что сумма неисполненных более трех месяцев обязательств превышает установленный законом минимум в 300 тыс. руб., что дает основания для введения процедуры наблюдения.

Определением суда в отношении СПК «Османюрт» введена процедура наблюдения до 22 июля 2026 года. Временным управляющим утверждена Новак Анна Павловна — член СРО «Ассоциация МСК СРО ПАУ Содружество».

Требования налоговой службы включены в реестр кредиторов на общую сумму 4,6 млн руб. Основной долг по подоходному налогу и страховым взносам в размере 1,9 млн руб. войдет во вторую очередь, обязательные платежи 2,6 млн руб. — в третью очередь. Пени и штрафы в сумме 1,1 млн руб. будут удовлетворяться после погашения основных обязательств.

Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 28 июля.

Тат Гаспарян