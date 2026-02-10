В Сочи по итогам рейда составили протоколы за нарушения на СИМ и мототехнике

В Центральном районе Сочи прошли очередные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений со стороны пользователей средств индивидуальной мобильности, а также мото- и велотранспорта. Проверки проводились межведомственными группами и охватили наиболее загруженные пешеходные зоны города, где традиционно фиксируется повышенная интенсивность движения и риск конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам рейда с нарушителями было проведено пять профилактических бесед, а также составлено три административных протокола. Как отмечают специалисты, наиболее распространенными нарушениями при эксплуатации средств индивидуальной мобильности остаются отказ от спешивания при пересечении пешеходных переходов, передвижение вдвоем на одном самокате и использование чужих аккаунтов в сервисах кикшеринга. Подобные действия создают угрозу безопасности как для самих пользователей, так и для пешеходов.

Заместитель главы города Сочи Вячеслав Бауэр подчеркнул, что электросамокаты фактически стали полноценным видом городского транспорта, а количество пользователей кикшеринговых сервисов на курорте продолжает расти. При этом в ходе контрольных мероприятий регулярно выявляются участники движения с минимальным опытом поездок по городу, которые недостаточно знакомы с правилами дорожного движения и не проходили обучение базовым требованиям безопасности. В связи с этим, помимо применения административных мер, особое внимание уделяется разъяснительной работе и профилактике. Также в городе на регулярной основе проводятся бесплатные обучающие мероприятия по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности.

Мария Удовик