Суд КБР привлек к субсидиарной ответственности учредителя стройкомпании «Россы»

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал доказанным привлечение Алексея Кячева к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося ООО «Россы» из Майского. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Суд установил наличие оснований для привлечения Алексея Кячева к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. Размер ответственности пока не определен — суд приостановил производство по этому вопросу до завершения расчетов с кредиторами.

В заявлении о привлечении к ответственности, поданном в ноябре 2025 года, размер требований к Алексею Кячеву составлял более 92,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Россы» зарегистрировано в 2003 году в городе Майском (КБР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Алексей Кячев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год — 4 млн руб., выручка — 32,4 млн руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал несостоятельным ООО «Россы» по заявлению регионального управления ФНС от 12 августа 2024 года. Налоговики потребовали ввести конкурсное производство по признакам отсутствующего должника.

Общая сумма задолженности перед бюджетом составила 37,8 млн руб. Во вторую очередь включили требования на 396,6 тыс. руб. В третью — 37,46 млн руб., включая основной долг 19,4 млн руб., пени 6,1 млн руб. и штрафы почти 12 млн руб. 3 ноября 2025 года управляющий подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Алексея Кячева — бывшего руководителя организации.

