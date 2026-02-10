В Ярославской области ужесточат штрафы за срывы рейсов и холод в автобусах

В Ярославской области штрафы за нарушение температурного режима в общественном транспорте и срывы рейсов будут ужесточены. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он пояснил, что в последнее время выросло число жалоб на общественный транспорт: люди сообщают о проблемах с отоплением и срывах рейсов в часы пик. Михаил Евраев уточнил, что за последний период выявлено 62 факта нарушений температурного режима, по всем выставлены штрафы.

«Однако очевидно, что действующая мера ответственности для перевозчиков недостаточна. Штраф должен быть не символическим, а ощутимым — он должен начисляться за каждую остановку на маршруте, которую проехал холодный или грязный автобус. Также будет ужесточена ответственность за срывы рейсов и невыход транспорта на линию. Пассажиры не должны мерзнуть в автобусах и тратить время на длительное ожидание»,— написал губернатор.

Губернатор Ярославской области также поручил усилить контроль за уборкой остановок. Снежные завалы мешают пассажирам безопасно выходить из транспорта и входить в него. «Больше всего таких жалоб поступает из Ярославля, и эта ситуация требует немедленного реагирования от городских служб»,— добавил Михаил Евраев.

Он пригрозил принятием кадровых решений за каждую проблемную ситуацию.