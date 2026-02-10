Клиентам Флит Автолизинга доступна субсидия на аванс по лизингу спецтехники до 5 млн рублей

В компании действует спецпрограмма с поставщиком техники РУСБИЗНЕСАВТО, которая позволяет предпринимателям снизить аванс по лизингу до 5 000 000 рублей.

В программу включён широкий модельный ряд спецтехники брендов LGCE, BULL и LGMG – от экскаваторов и фронтальных погрузчиков до автогрейдеров и дорожных катков. Это даёт возможность подобрать технику под конкретные задачи в строительстве, дорожных и коммунальных проектах.

Субсидия снижает финансовую нагрузку на этапе заключения сделки и делает приобретение техники более доступным без привлечения дополнительных оборотных средств. В рамках программы доступно финансирование техники стоимостью до 20 млн рублей по продукту «Быстрый лизинг» и до 500 млн рублей – по стандартному продукту Флит Автолизинг. Это позволяет подобрать оптимальный формат сделки как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных проектов.

Для участия в программе необходимо выбрать модель спецтехники из перечня, участвующего в акции, и оставить заявку на сайте Флит Автолизинг. Одобрение происходит в течение 1 часа, поставка техники возможна в любом регионе России.

Совместная программа Флит Автолизинг и РУСБИЗНЕСАВТО расширяет возможности бизнеса по обновлению парка спецтехники, снижая стартовые затраты и обеспечивая доступ к финансированию.

Программа действует до 31 декабря 2026 года либо до её отмены. Предложение не является публичной офертой.

ООО «Флит Автолизинг» специализируется на лизинге легкового, грузового и коммерческого автотранспорта, оборудования и спецтехники. Компания входит в состав группы Флит Лизинг (российский лизинговый операционный холдинг, входящий в «Инсайт Лизинг»). По итогам 9 месяцев 2025 года Группа занимает 20-е место в рэнкинге лизинговых компаний России агентства Эксперт РА.

