В Махачкале снесут высотку-самострой на проспекте Амет-Хана Султана

Ленинский районный суд Махачкалы полностью удовлетворил иск администрации города и признал многоквартирный дом по адресу проспект Амет-Хана Султана, 9, самовольной постройкой, обязав владельца снести его за свой счет, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Махачкалы

Глава города Джамбулат Салавов поручил провести систематические проверки для выявления и ликвидации таких объектов, чтобы защитить жителей и соблюсти градостроительные нормы. Управление координации капитального строительства совместно с правовым управлением мэрии составило акт проверки, который лег в основу иска в суд.

Суд установил, что строители возвели девятиэтажку без разрешений на строительство, положительного заключения экспертизы проектной документации и уведомления о начале работ органа госнадзора. Государственная строительно-техническая экспертиза подтвердила грубые нарушения строительных норм, включая систему противопожарной защиты, что создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Дом не соответствует нормам безопасности, а участок с кадастровым номером не предназначен для такой многоэтажки.

После вступления решения в силу администрация получит исполнительный лист и передаст его службе судебных приставов для принудительного сноса. Это часть масштабной кампании мэрии: за 2025 год чиновники выявили 506 случаев самовольного строительства по ст. 222 ГК РФ, составили акты проверок и добились судебных решений о сносе 78 объектов, еще по 103 подали иски.

Аналогичные случаи фиксируют на проспекте Амет-Хана Султана регулярно — в 2016 году прокуратура требовала снести два железобетонных каркаса многоквартирных домов по той же улице из-за отсутствия допусков и разрешений, а в августе 2025-го собственник добровольно разобрал нежилое здание площадью 704 кв. м на №40 после решения Советского райсуда.

По данным на конец января 2026-го, городские власти признали незаконными 253 объекта и не останавливаются. Нелегальные дома часто угрожают соседям из-за слабой конструкции и отсутствия эвакуационных путей.

Станислав Маслаков