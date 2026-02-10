Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
У жителя Новороссийска изъяли более тысячи пачек сигарет на 2,6 млн рублей

В Новороссийске пойдет под суд предприниматель, организовавший продажу сигарет без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, 30-летний местный житель арендовал в Новороссийске складское помещение, где хранил немаркированную табачную продукцию. Из торговой точки, принадлежащей мужчине, оперативники изъяли 1,2 тыс. пачек сигарет отечественных и зарубежных марок. Общую стоимость нелегального товара оценили более чем в 2,6 млн руб.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. В настоящее время все его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Жителю Новороссийска грозит до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко

