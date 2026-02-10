В аэропорту Краснодара задержаны пять рейсов

По данным на 10:17 в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержаны пять рейсов. Информация об этом следует из актуальных данных онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На вылет задержаны два рейса в Сургут и Стамбул. Их перенесли на 17:05 и 17:00 соответственно.

На прилет задержаны три рейса из Антальи, Сургута и Стамбула. Их прибытие ожидается в 12:00, 16:00 и 15:00 соответственно.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты. Ранее в городе была объявлена беспилотная опасность.

Алина Зорина