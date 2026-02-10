«Технониколь» вложит 395 млн рублей в модернизацию завода в Кузбассе

В модернизацию экологического оборудования и замену технологических узлов на заводе каменной ваты в Юрге (Кузбасс) «Технониколь» планирует направить в 2026 году 395 млн руб., сообщили в корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Компания намерена заменить фильтры первой технологической линии, а также технологические узлы для поперечного раскроя плит из минеральной ваты. В результате модернизации выпуск продукции легких марок вырастет на 15%, ожидают в «Технониколь». Обновлению также подлежит система общеобменной вентиляции.

В 2025 году кузбасский завод провел капитальный ремонт участка переработки каменной ваты — брикетирницы. С ее помощью производственные остатки минваты измельчают, брикетируют и добавляют к сырью для изготовления новых продуктов.

Продукция юргинского завода каменной ваты корпорации «Технониколь» — утеплители для полов, перегородок, фасадов и кровель — поставляется на стройки регионов Сибирского федерального округа, а также Забайкальского края и Бурятии. Экспортные отгрузки ведутся в Казахстан. В справочнике «СПАРК-Интерфакс» нет данных о финансовых показателях предприятия.

Михаил Кичанов