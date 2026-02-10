Жителей Краснодара предупредили о звуках взрывов и выстрелов в центре города

Жителей Краснодара призвали не волноваться из-за громких звуков выстрелов и взрывов в центре города. 12 февраля состоится реконструкция эпизода боя за освобождение города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

12 февраля с 12:00 до 12:40 в сквере имени Г.К. Жукова состоится реконструкция эпизода боя за освобождение кубанской столицы. Мероприятие будет сопровождаться громкими звуками.

«Хочу обратить внимание жителей, что во время проведения реконструкции в центре города будут громкие звуки, имитирующие бой — взрывы, выстрелы, сирены. Просим не переживать и не пугаться. Мероприятие пройдет под контролем и с соблюдением всех мер безопасности», — рассказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Денис Малюков.

По данным администрации Краснодара, в реконструкции примут участие около 60 членов военно-исторических клубов. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Алина Зорина