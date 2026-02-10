Водителя автобуса зажало после столкновения с КАМАЗом под Кировском

Около девяти часов утра 10 февраля на повороте к птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленобласти по касательной столкнулись автобус Yutong и грузовик КАМАЗ, сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения автобуса и КАМАЗа в Кировском районе Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас» Последствия столкновения автобуса и КАМАЗа в Кировском районе Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас»

В ДТП автобус, развозивший работников птицефабрики, попал без пассажиров. Тем не менее, водителя зажало в кабине. Его деблокировал личный состав 128-й пожарной части Кировского отряда Леноблпожспаса. Пострадавшего доставили в больницу.

Андрей Маркелов