Жители Кубани отмечают сбои в работе Telegram

В мессенджере Telegram фиксируются сбои. От жителей Краснодарского края поступило около 2% жалоб от общего числа, следует из данных сайта Сбой.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общее количество жалоб на работу Telegram сегодня составляет около 1,4 тыс. За последние шесть часов жалобы были зафиксированы в 20 регионах РФ. На Москву пришлось около 23% обращений, на Новосибирскую область — 13%, на Свердловскую область — 7% и 6% — на Санкт-Петербург.

По данным Сбой.рф, проблемы в работе мессенджера могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя. Проблема может оказаться временной.

Алина Зорина