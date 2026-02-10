Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в Хасавюртовском районе

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 9 февраля из частного дома в селе Муцалаул в больницу доставили двух человек. Один из них — несовершеннолетний. В медучреждении женщина скончалась.

Следовали возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Мария Хоперская

