Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в Хасавюртовском районе
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, 9 февраля из частного дома в селе Муцалаул в больницу доставили двух человек. Один из них — несовершеннолетний. В медучреждении женщина скончалась.
Следовали возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины случившегося.