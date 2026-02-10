Экс-нападающий СКА и «Сочи» Артем Федоров скончался на 33-м году жизни

Бывший нападающий хоккейных клубов СКА, «Сочи», «Спартак» и «Динамо Мск» Артем Федоров скончался 9 февраля в возрасте 32 лет, об этом сообщила пресс-служба армейцев. О причинах смерти ничего не сообщается. Форвард выступал за петербургскую команду в 2022 году, после чего отправился играть на юг России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший нападающий СКА Артем Федоров, скончавшийся в возрасте 32 лет

Фото: Пресс-служба ХК СКА Бывший нападающий СКА Артем Федоров, скончавшийся в возрасте 32 лет

Фото: Пресс-служба ХК СКА

«Федоров всегда оставался добрым и искренне любящим свое дело человеком. СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении.

В «Сочи» добавили, что в сезоне 2022/2023 господин Федоров провел 16 матчей за клуб и набрал 10 очков. Этот сезон стал для хоккеиста последним, однако официально о завершении карьеры игрок не объявлял.

Андрей Маркелов