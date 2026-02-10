Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Кисловодска пострадал в ДТП с тремя автомобилями

В Кисловодске 40-летний местный житель пострадал в аварии с участием трех автомобилей. ДТП случилось днем 9 февраля на улице Промышленной, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, пострадавший находился за рулем Hyundai. Внезапно автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с проезжавшими «Луидор» и Renault. От удара Hyundai врезался в бордюр и опору рекламного щита.

В результате случившегося водителя Hyundai госпитализировали. Вероятной причиной аварии могло стать резкое ухудшение состояния здоровья.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

