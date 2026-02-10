Житель Кисловодска пострадал в ДТП с тремя автомобилями
В Кисловодске 40-летний местный житель пострадал в аварии с участием трех автомобилей. ДТП случилось днем 9 февраля на улице Промышленной, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
По предварительным данным, пострадавший находился за рулем Hyundai. Внезапно автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с проезжавшими «Луидор» и Renault. От удара Hyundai врезался в бордюр и опору рекламного щита.
В результате случившегося водителя Hyundai госпитализировали. Вероятной причиной аварии могло стать резкое ухудшение состояния здоровья.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.