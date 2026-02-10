«Эти меры нельзя назвать беззубыми»

В Москве осудили последние захваты американцами танкеров так называемого теневого флота России. МИД и Кремль призвали Дональда Трампа вернуться к «духу Анкориджа». Тем временем ЕС готовит очередной, 20-й по счету пакет санкций. Среди прочего в нем предусмотрены новые меры против экспорта сырья из РФ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает нового витка конфронтации России и Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

США задержали очередной танкер, предположительно, из так называемого теневого флота России. Как сообщает пресс-служба Пентагона, военные преследовали нефтеналивное судно Aquila II под флагом Панамы аж три недели. Нарушителя с грузом запретной подсанкционной нефти обнаружили в Карибском море и взяли на абордаж лишь в Индийском океане. Примечательно, что в этот же день вышло интервью Сергея Лаврова TV BRICS. Глава МИД РФ, в частности, указал на неконструктивные действия Соединенных Штатов, которые устроили «войну» против танкеров в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

И вот очередной не очень приятный момент. Индия объявила о задержании трех нефтевозов, как официально сообщается, с контрабандной нефтью из конфликтных регионов. Пишут, что суда относятся к теневому флоту Ирана и направлялись в Китай. Но так может получиться, что где иранские танкеры, там и российские, кто ж их знает. При этом очень дипломатичный Нью-Дели старается, как может, избегать потенциальных конфликтов. Мол, речь о неких абстрактных контрабандистах, которые везут непонятно, откуда и куда чью-то нефть. Также Индия никак не комментирует возможное прекращение закупок углеводородов из РФ. Этой темы как будто нет.

К чему, собственно, все это: упомянутая Лавровым «танкерная война» выходит на первый план в рамках западного давления на Москву. Речь идет в целом о логистике.

Смысл в том, чтобы добытое сырье нельзя было доставить покупателю. Это можно назвать фактическим вытеснением отечественной нефти с мирового рынка. В свою очередь, ЕС работает над очередным, 20-м по счету пакетом санкций. Среди прочего рассматривается вопрос о введении рестрикций против портовых терминалов, которые эту самую «теневую нефть» принимают.

Что это значит, понятно — давление на Россию усиливается. И эти меры нельзя назвать совсем беззубыми. Ведь это основной источник свободно конвертируемой валюты. Тем более неприятно, что возглавляют эту самую «танкерную войну» именно что Соединенные Штаты Америки и лично Дональд Трамп. В Кремле все это видят и предлагают главе Белого дома вернуться к соглашениям Анкориджа. Что это такое, доподлинно неизвестно. Видимо, это единственная возможность для компромисса в вопросе конфликта на Украине со стороны РФ, о чем, как считают в Москве, с Трампом договорились. Если Киев против, значит, нужно давить на него. В реальности же процесс идет в прямо противоположном направлении. Трамп же сейчас явно больше занят Ближним Востоком.

Дмитрий Дризе