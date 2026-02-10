Число вакансий с требованием владения ИИ выросло в Ростовской области на 56%

По результатам 2025 года в Ростовской области число вакансий, где ключевым навыком является работа с ИИ, выросло на 56%. Об этом сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

В целом регион расположился на девятом месте по динамике числа вакансий с требованием владения ИИ. Кроме того, на 154% увеличилась и соискательская активность.

Чаще всего, такой навык требуется в сфере информационных технологий и банковских услуг, а также в маркетинге, рекламе и PR.

Мария Хоперская