Руководитель томского здравоохранения переходит на другую работу

Начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров уходит в отставку. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Причиной увольнения господин Фидаров назвал переход на другую работу. Новое место своей деятельности он не указал.

Роберт Фидаров занял пост руководителя департамента в октябре 2022 года. До этого он не имел отношения к Томской области, до назначения занимал пост заместителя главного врача по стоматологической работе ЦКБ АО «РЖД Медицина», главы стоматологической службы РЖД.

«Горжусь тем, что в период моей работы впервые за долгое время в Томской области появились новые крупные объекты здравоохранения: современный хирургический корпус Томского областного онкологического диспансера, новая детская поликлиника Асиновской районной больницы, открылась после капитального ремонта поликлиника в Октябрьском, завершено строительство поликлиники в микрорайоне Южные ворота, которая в ближайшие месяцы откроет двери для пациентов, идет к завершению строительство поликлиники в микрорайоне Зеленые горки»,— напомнил, помимо прочего, Роберт Фидаров, подводя итоги своей работы в Томской области.

Валерий Лавский