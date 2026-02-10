В Нефтекумском округе в ДТП пострадал трехлетний ребенок

В Нефтекумском округе Ставропольского края в аварии пострадал трехлетний ребенок. ДТП случилось вечером 9 февраля на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 34-летний водитель грузовой «ГАЗели» слишком разогнался, из-за чего потерял управление. Автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате случившегося пострадала трехлетняя девочка, ее госпитализировали.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская