Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нефтекумском округе в ДТП пострадал трехлетний ребенок

В Нефтекумском округе Ставропольского края в аварии пострадал трехлетний ребенок. ДТП случилось вечером 9 февраля на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 34-летний водитель грузовой «ГАЗели» слишком разогнался, из-за чего потерял управление. Автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.

В результате случившегося пострадала трехлетняя девочка, ее госпитализировали.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

Новости компаний Все