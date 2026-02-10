На Ставрополье в 1,5 раза вырос спрос на специалистов по работе с ИИ

По итогам 2025 года в Ставропольском крае количество вакансий с ключевым навыком работы с ИИ выросло на 51%. Об этом сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На 111% в регионе увеличилась и активность соискателей на эти позиции. Самым распространенным это требование является в IT-сфере, сфере банковских и финансовых услуг, а также в маркетинге, рекламе и PR.

Основные сферы применения ИИ: анализ данных, работа с таблицами и отчетами, создание и редактирование изображений, автоматизация бизнес-процессов и ежедневных задач.

Мария Хоперская