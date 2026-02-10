Свердловское ГУФСИН с МВД раскрыло более 2 тыс. преступлений за год

Свердловское управление ФСИН за год совместно с МВД раскрыло 2377 преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы раскрыли 1099 тяжких и особо тяжких преступлений. Помимо этого, раскрыли 150 преступлений прошлых лет, которые не были раскрыты ранее.

Сотрудники изъяли за год 8 килограммов наркотических средств, более 4,5 килограммов взрывчатых веществ, 18 единиц огнестрельного оружия, 498 боеприпасов. Представители ведомств провели встречу, на которой обсудили планы работы на 2026 год.

Напомним, ранее жительницу Свердловской области осудили за то, что она пыталась передать наркотические средства в исправительный центр своему мужу. Она завернула мефедрон массой 0,672 грамма в полотенце.

Анна Капустина