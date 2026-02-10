Суд приговорил к работам екатеринбуржца, который пьяным поджег три машины

Суд в Екатеринбурге приговорил к 1 году и двум месяцам принудительных работ местного жителя, который поджег три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В июне 2025 года он выпил алкоголь, и на ул. Старых Большевиков на Уралмаше поджег тент, которым был накрыт автомобиль BMW 318D. Огонь повредил отделку машины.

Затем на ул. Баумана он попытался поджечь выступающий ремень безопасности автомобиля Honda Civic. Огонь погас, но подсудимый открыл дверь автомобиля и поджег ремень внутри. Он убедился, что машина загорелась и огонь угрожает соседней Nissan Murano.

У автомобиля Honda выгорели лакокрасочное покрытие кузова, все сгораемые навесные элементы и салон. Ущерб оценили в 60 тыс. руб. Nissan получил повреждения задней части, ущерб составил 200 тыс. руб.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело, суд признал его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 167 УК РФ. С него взыскали 230 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба.

Анна Капустина