С учредителя санатория на Ставрополье через суд взыскивают 286 млн рублей

В Минераловодском суде рассмотрят три исковых заявления о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 286 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края. Ответчиком в деле стал учредитель ООО «Санаторий "Минеральные воды-2» Евгений Куделя. Он ранее был признан виновным в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), краже, совершенной организованной группой и в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), вымогательстве (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что фигурант в составе преступного сообщества занимался вымогательством 50% акций компании АО «Кавминводы». Кроме того, следователи выявили факты кражи природного газа у компании ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Ущерб превысил 142 млн руб. Также злоумышленники похитили более 27 млн руб. у ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности организации труда и социальной защиты населения города Москвы». Компания перечислила эту сумму в качестве оплаты за санаторно-курортные услуги.

Одно исковое заявление передали по подсудности в Пятигорский городской суд, по остальным двум назначили судебные заседания.

Мария Хоперская