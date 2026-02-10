В Пушкинском районе обещают построит 55 соцобъектов до 2028 года

За три года в Пушкинском районе Петербурга построят 55 новых социальных объектов, сообщил губернатор Александр Беглов на совещании по теме социально-экономического развития района с членами городского правительства. Так, до 2028 года в Пушкине планируется ввести, в числе прочего, шесть школ, 15 детских садов, 11 медицинских объектов и шесть спортивных объектов.

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

На совещании также обсудили транспортную инфраструктуру Пушкинского района. Всего в районе ведется строительство семи объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, предусмотрены проектные работы еще по 13 объектам. Так, по поручению президента России строится скоростная трамвайная линия от станции метро «Купчино» до Славянки. Первый этап маршрута, от Купчино до Шушар, запустили в конце декабря. В планах на этот год — полностью открыть движение до Славянки.

«Ввод Южной Широтной магистрали и скоростной трамвайной линии на всем ее протяжении до Славянки коренным образом изменит транспортную географию на юге Петербурга. Это необходимо не только для жителей Пушкинского района, но и для мегапроектов, имеющих федеральное значение. Для технологических долин «Невская Дельта» и «ИТМО Хайпарк», а также для новой площадки Особой экономической зоны в Шушарах»,— сказал господин Беглов.

Матвей Маслов