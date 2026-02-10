В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Ночью 10 февраля в аэропорту Геленджика ввели ограничительные меры в связи с требованиями безопасности. Об этом уведомили представители Росавиации.

Согласно данным ведомства, в настоящее время в воздушной гавани Геленджика действуют ограничения на прием и выпуск судов. В соответствии с актуальным регламентом, полеты в аэропорту города-курорта осуществляются ежедневно в период с 08:30 до 20:00.

Меры безопасности носят временный характер.

София Моисеенко