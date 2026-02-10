Ракетная опасность объявлена в Новороссийске

В Новороссийске объявили режим ракетной опасности ночью 10 февраля. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории Новороссийска организовали работу систем оповещения. Мэр города призвал жителей спрятаться в помещениях с капитальными стенами без остекления и ждать отмену сигнала.

Также Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию отражения атаки и работы средств защиты объектов.

София Моисеенко