В Волгограде за день похолодало на восемь градусов

В Волгоградской области началось похолодание. Опасных явлений региональный МЧС не прогнозирует.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают этой ночью в области -19...-14°С, при прояснении до -23°С (вчера было до -12°С), днем 10 февраля — от -12 до -7°С, местами до -15°С. Ветер северо-западный — скорость 6–11 м/с, в некоторых восточных районах порывы до 13-ти. Облачное небо, без существенных осадков. На дорогах сохраняется гололедица — спасатели просят участников дорожного движения быть осторожнее.

В Волгограде -15...-8°С (Gismeteo), вчера было -13...0. Ветер западный, 4–7 м/с, порывы до 13-ти. В течение дня солнечно.

Дарья Васенина