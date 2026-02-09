Небольшой снег и минус 12 будет в Пензе 10 февраля

В Пензенской области продолжается похолодание. В региональном МЧС рассказали о возможных проблемах.

В области сохраняется опасность ДТП. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах. Также существует вероятность обрывов на ЛЭП из-за аварийных отключений подстанций.

По данным Приволжского УГМС, в регионе этой ночью -21...-16°С, днем 10 февраля — от -14 до -9°С, ночью на 11-е — от -24 до -19°С. Ветер западный — скорость 7–12 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

В Пензе ночью -19...-17°С, днем — от -12 до -10°С. Западный ветер, 7–12 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

Дарья Васенина