В морских портах Сочи и Сириуса пройдут плановые учебные стрельбы

В морских портах Сочи и Сириуса во вторник, 10 февраля, запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку действий в рамках учебных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Федюхин, Коммерсантъ Фото: Владислав Федюхин, Коммерсантъ

Согласно официальной информации, в морском порту Сочи стрельбы будут проводиться в два временных интервала — с 00:00 до 13:00, а также с 17:00 до 22:00. Дополнительно, с 12:00 до 13:00, учебные мероприятия состоятся в акватории Имеретинского морского порта, расположенного на территории федеральной территории «Сириус». Перед началом стрельб предусмотрено речевое оповещение населения, которое будет осуществляться для информирования находящихся вблизи акваторий граждан.

Власти подчеркнули, что проведение учений не представляет угрозы для жителей и гостей курорта. В этой связи сочинцев и туристов призвали сохранять спокойствие и учитывать возможные звуковые эффекты, связанные с выполнением учебных задач в акватории.

Ранее сообщалось, что аналогичные учения запланированы и в Новороссийске. Там 10 февраля в акватории морского порта дежурные силы Новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать действия по отражению условных угроз, включая атаки безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Учения в Новороссийске также предполагают выполнение стрельб из артиллерийских установок с молов военной гавани в дневное и вечернее время.

Информация о проведении учебных мероприятий публикуется заблаговременно в целях обеспечения общественного порядка и предотвращения паники среди населения. Администрация города обращает внимание на то, что подобные учения являются частью регулярной подготовки и проходят в строгом соответствии с установленными регламентами безопасности.

Мария Удовик