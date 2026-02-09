В Сочи ликвидировали аварию на коллекторе в микрорайоне Голубые Дали

В микрорайоне Голубые Дали в Сочи восстановлена пропускная способность канализационного коллектора после обращений местных жителей. Проблема была озвучена в ходе встречи представителей городской администрации с населением. Из-за засора в коллекторе, расположенном в районе Адлерского вагонного депо, сточные воды начали выходить на придомовые территории, что создало угрозу санитарному благополучию жителей сразу нескольких улиц — Чернышевского, Герцена, Цитрусовой, Киевской, Дзержинской и Ленина, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам обращения было принято решение о незамедлительном привлечении специалистов МУП «Водоканал». Аварийная бригада выехала на место, провела обследование инженерных сетей и выполнила работы по устранению засора. В результате пропускная способность коллектора была восстановлена. Власти города заявили о намерении держать ситуацию под контролем, чтобы убедиться в устойчивости принятых мер и исключить повторение подобных инцидентов.

Встреча с жителями микрорайона также была посвящена более широкому кругу вопросов. Голубые Дали — один из крупных жилых массивов Сочи, где проживает свыше 15 тыс. человек. В ходе диалога особое внимание было уделено качеству работы управляющих компаний. По каждому сигналу о ненадлежащем исполнении обязательств даны поручения провести детальную проверку и задействовать все предусмотренные законодательством механизмы муниципального контроля.

Кроме того, обсуждалось состояние улично-дорожной сети. Жители указали на необходимость ремонта отдельных участков дорог на улицах Голубые Дали, Троицкой и Гастелло. Также была затронута тема создания новой детской площадки на улице Ленина. Инициатива была поддержана, предложенный жителями земельный участок планируется обследовать для определения правообладателя и дальнейшей проработки проекта совместно с депутатским корпусом.

Мария Удовик