В Сочи на улицах Семашко и Чайной зафиксирован сход дорожного полотна

Сочи зафиксировано смещение дорожного полотна на двух городских улицах. Обвал произошел в районе домов №26 на улице Семашко и №10/1 на улице Чайной. Информация о происшествии была опубликована 9 февраля в официальном Telegram-канале Муниципального центра управления городом.

После поступления сообщения на место оперативно выехали сотрудники районной администрации. Они провели первичную оценку обстановки и организовали взаимодействие с профильными службами. К мониторингу ситуации также были привлечены специалисты дорожно-ремонтной организации, которые приступили к анализу состояния дорожного полотна и прилегающих участков.

По данным городских служб, движение транспорта на указанных улицах не перекрывалось. Для обеспечения безопасности установлены временные ограничительные конструкции и предупреждающие дорожные знаки. В администрации подчеркнули, что в настоящее время угрозы жизни людей, а также объектам инженерной и транспортной инфраструктуры не выявлено. Ситуация находится под постоянным контролем ответственных подразделений.

Происшествие произошло на фоне сохраняющихся неблагоприятных геологических условий. Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи наблюдается переувлажнение грунта, что способствует активизации оползневых процессов. В этих районах специалисты продолжают фиксировать подвижки почвы и деформации отдельных участков.

В целом на территории Сочи насчитывается порядка 2,6 тыс. оползневых участков, что делает проблему устойчивости грунтов одной из ключевых для курортного города. Муниципальные службы ведут постоянный мониторинг потенциально опасных зон и принимают превентивные меры для минимизации рисков, связанных с природными факторами.

Мария Удовик