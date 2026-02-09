Камеры на вокзале Екатеринбурга помогли задержать мужчину, находящегося в розыске

Система биометрического распознавания лиц, действующая с прошлого года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, помогла сотрудникам полиции задержать 19-летнего жителя Киржача (Владимирская область), объявленного в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Оповещение о срабатывании системы поступило в дежурную часть днем 7 февраля. Камеры в центральном досмотровом павильоне распознали мужчину, чьи приметы совпали с данными, указанными в розыскном деле УМВД России по Забайкальскому краю. После этого ориентировку с описанием внешности молодого человека незамедлительно передали наряду ППСП, который доставил гражданина в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Сопротивления он не оказал, добавили в ведомстве.

Установлено, что в январе 2025 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Летом 2025 года сотрудники органов внутренних дел Забайкальского края направили материалы на рассмотрение в Шелопугинский районный суд Забайкальского края, но обвиняемый на заседание не явился и скрылся. В октябре 2025 года его объявили в федеральный розыск.

По словам задержанного, он знал о розыске,но не собирался сдаваться правоохранительным органам добровольно. На вокзал он прибыл для дальнейшего переезда. В настоящее время фигуранта поместили в СИЗО для последующей этапировки в Читу.

Полина Бабинцева