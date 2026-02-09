Главные новости за 9 февраля. Кавказ

В Дагестане уголовное дело возбудили в отношении бывшего главы села Учкент Кумторкалинского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения).

Директор черкесского драмтеатра получила условный срок за хищение 4,5 млн руб. Чиновницу подозревали в служебном подлоге и четырех эпизодах мошенничества.

Рособрнадзор запретил Кисловодскому гуманитарно-техническому институту принимать студентов. Вуз не выполнил предписание ведомства, и регулятор принял решение 8 февраля 2026 года.

В Ставропольском крае выставили на торги зерновое предприятие за 376 млн руб. Конкурсный управляющий СПК «Архангельский» Алексей Анищенко объявил о проведении торгов по продаже зернового предприятия в составе единого имущественного комплекса.

В Ставропольском крае число частично занятых работников на крупных и средних предприятиях достигло 62,9 тыс. человек в третьем квартале 2025 года. Этот показатель вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда их насчитывалось 57,4 тыс. человек. Доля таких сотрудников в общем числе работников региона составила 14%.

Ставропольский край занял первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по объему привлеченного финансирования через национальную гарантийную систему (НГС). Местные предприниматели получили 16,8 млрд руб. господдержки.