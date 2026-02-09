«Россети Северный Кавказ» получили заем на 14,5 млрд рублей

«Россети» предоставили дочерней компании «Россети Северный Кавказ» беспроцентный заем в размере 14,5 млрд руб. Соглашение подписано сегодня, 9 февраля, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что средства направят на оплату обязательств перед поставщиками оптового рынка электроэнергии за четвертый квартал 2025 года и первое полугодие 2026 года. Часть денег поступит в уполномоченную кредитную организацию оптового рынка электроэнергии, часть пойдет на покупку долговых ценных бумаг с дисконтом для дальнейших расчетов с поставщиками по номинальной стоимости.

Финансирование предоставляется до 31 декабря 2027 года одним или несколькими траншами без ограничений по их количеству.

В марте 2025 года компания выделила 12,9 млрд рублей на аналогичные цели, в мае — 924 млн рублей для повышения надежности энергоснабжения Дагестана. Оба займа предоставлены до 31 декабря 2026 года.

Константин Соловьев