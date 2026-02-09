СК оценил ущерб по делу экс-чиновников из Сургута на 120 млн рублей

Бывшему директору департамента имущественных и земельных отношений мэрии Сургута (ХМАО-Югра) Алексею Дворникову и экс-заммэру Сургута Виталию Шарову, помимо превышения полномочий, вменяют еще и пособничество в мошенничестве. Ущерб, причиненный действиями фигурантов, оценивается в сумму свыше 120 миллионов руб., сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, в июне 2025 года Сургутский городской суд арестовал Алексея Дворникова и Виталия Шарова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как уточнили в СКР, в ходе расследования уголовного дела были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемых. По версии следствия, в 2023 году фигуранты организовали фиктивный аукцион по продаже муниципального имущества АО «Агентство воздушных сообщений» и ввели в качестве участника компанию, подконтрольную знакомому индивидуальному предпринимателю. «Создав условия для исключения потенциальных конкурентов, а также предоставляя необходимую информацию, они обеспечили победу подконтрольного юридического лица»,— говорится в сообщении.

В результате имущество было продано по заниженной стоимости, а ущерб городскому бюджету предварительно оценивается в 120 млн руб. Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По ходатайству следователя и решению суда все фигуранты дела находятся под стражей, добавили в СКР. Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается.

Полина Бабинцева