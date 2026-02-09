Чиновника «Ставрополькрайводоканала» оштрафовали за игнорирование обращения

В Ставрополе по иску прокуратуры был оштрафован чиновник «Ставрополькрайводоканал» за неполное рассмотрение жалобы на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в сентябре 2025 года житель региона направил в организацию заявление о ненадлежащем водоснабжении в Минераловодском округе. Однако операционный директор предприятия рассмотрел доводы заявителя не в полном объеме. По инициативе прокуратуры должностное лицо привлекли к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан).

Сумма штрафа составила 5 тыс. руб.

Константин Соловьев