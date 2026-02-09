СвЖД начала подготовку ко второму этапу реконструкции ж/д-пути на участке в ЯНАО

Свердловская железная дорога (СвЖД) приступила к подготовке ко второму этапу реконструкции железнодорожного участка Коротчаево — Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе СвЖД. Работы проводятся в рамках соглашения между ОАО «РЖД» и правительством округа.

В Сургуте организована сборка звеньев рельсошпальной решетки для будущего бесстыкового пути и комплектов стрелочных переводов. Их доставят на станцию Коротчаево. Материалы, включая 29 тыс. куб. м щебня, доставлены на склад рядом с разъездом Ягенетта — недалеко от мест проведения путевых работ. Ведется подготовка железнодорожной, автомобильной техники и служебно-технических вагонов.

Активные строительно-монтажные работы начнутся в мае. В этом году планируется обновить 36,4 км железнодорожного пути, заменить 12 стрелочных переводов на перегонах Нартовая — Фарафонтьевская — Новый Уренгой и ограничивающих их станциях, а также отремонтировать пять железнодорожных мостов. При этом в 2025 году, в ходе первого этапа, уже были обновлены 32 км пути на перегонах Коротчаево — Тихая, Тихая — Тыдыл, Тыдыл — Нартовая. Также были отремонтированы железнодорожные мосты на станции Коротчаево и двух перегонах: Коротчаево — Тихая и Тыдыл — Нартовая.

Соглашение, подписанное между ОАО «РЖД» и правительством Ямала, предусматривает поэтапное обновление инфраструктуры на участке Коротчаево – Новый Уренгой. Согласно документу, в период с 2024 по 2026 год будут обновлены путь и железнодорожные мосты на этом участке. Это позволит сократить время прохождения поездов, увеличить их скорость, повысить надежность и ресурс пути.

Ирина Пичурина