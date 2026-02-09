«Договорился» на восемь лет колонии

В Челябинске суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева. Его признали виновным в получении взятки на сумму 2,8 млн руб. в 2018 году от бывшего директора компании «Элефант» Михаила Смирнова. Взяткодателю назначили восемь лет условного лишения свободы. Суд установил, что за деньги Антон Бахаев способствовал заключению договора с компанией во время подготовки российско-казахстанского форума в Челябинске. Первый приговор фигурантам суд вынес в 2024 году, но его отменил Седьмой кассационный суд по жалобе прокуратуры. Фигуранты вину не признали.



Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска 9 февраля вынес приговор бывшему первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву и бывшему директору ООО «Элефант-Формат» Михаилу Смирнову, обвиняемым в получении и даче взятки соответственно (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Каждому из них назначили по восемь лет лишения свободы, но первому фигуранту — в колонии строгого режима, а второму — условно с испытательным сроком пять лет, сообщили «Ъ-Южный Урал» в прокуратуре Челябинской области.

Также приговором суда Антону Бахаеву назначен штраф 2,8 млн руб., а Михаилу Смирнову — 28 млн руб.

Суд и следствие установили, что с января по июль 2018 года директор рекламной компании передал первому заместителю главы минэкономразвития региона 2,8 млн руб. за содействие в заключении договора между организацией и подведомственной автономной некоммерческой организацией «Агентство международного сотрудничества Челябинской области». Соглашение касалось подготовки XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, руководителей регионов и представителей бизнеса. Стоимость договора составила свыше 33,5 млн руб.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности»,— отметили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры Челябинской области, оба фигуранта не признали вину в содеянном. Их имущество стоимостью свыше 19 млн руб. остается под арестом.

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали действующего на тот момент первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева в июле 2018 года. Вместе с ним под подозрение в хищении 2,8 млн руб. попала руководитель Агентства международного сотрудничества области Ольга Алейникова. Впоследствии она признала вину в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), из-за чего ее дело выделили в отдельное производство. В марте 2020 года его прекратили, Ольге Алейниковой назначили штраф в размере 20 тыс. руб. Михаил Смирнов изначально проходил по делу в качестве свидетеля, но был задержан и отправлен в следственный изолятор в январе 2019 года. В феврале его отпустили под домашний арест, а затем полностью освободили.

В суде дело Антона Бахаева и Михаила Смирнова рассматривалось повторно с ноября 2024 года. Изначально, кроме получения и дачи взятки соответственно, фигурантов обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но, по данным правоохранительных органов, впоследствии эту статью исключили как излишне вмененную.

В октябре 2024 года Центральный районный суд вынес первый приговор: Антону Бахаеву назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, а Михаилу Смирнову — шесть лет условного срока. Прокуратура не согласилась с «мягкостью назначенного наказания» и обжаловала решение. Изначально государственный обвинитель запрашивал для Антона Бахаева 12,5 лет лишения свободы, а Михаила Смирнова — 13 лет. В конце октября 2024 года Седьмой кассационный суд отменил приговор из-за существенных нарушений уголовного закона, а дело направили на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Первый раз Центральный районный суд рассматривал дело Антона Бахаева и Михаила Смирнова четыре года. В марте 2022 года судья Александр Табаков за несколько дней до вынесения приговора внезапно взял самоотвод. Из-за этого дело начали рассматривать заново в новом составе суда.

После задержания в 2018 году Антон Бахаев два месяца провел в СИЗО, после чего его отпустили под домашний арест, а затем освободили под подписку о невыезде. После передачи дела на новое рассмотрение осенью 2024 года бывшего госслужащего вновь заключили под стражу.

Антон Бахаев был уволен с должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области в августе 2018 года. Он занимал этот пост с мая 2015 года. До этого он работал начальником главного управления молодежной политики региона. Михаил Смирнов до 2024 года владел и руководил ООО «Производственно-рекламная группа „Элефант“». Компания основана в Челябинске в 1997 году.

Ольга Воробьева