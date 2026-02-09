Главные новости за 9 февраля. Сочи

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего уроженца Сочи, обвиняемого в содействии диверсионной деятельности. Фигурант, находясь за пределами РФ, склонял жителя региона к совершению преступлений, направленных против объектов транспортной и производственной инфраструктуры.

Сотрудники Сочинской таможни пресекли попытку незаконного вывоза наличной иностранной валюты при проведении контроля в международном аэропорту курорта, сообщает ведомство. Нарушение было выявлено при оформлении пассажиров авиарейса Сочи—Бен-Гурион, следовавшего в Израиль.

В Сочи в минувшие выходные состоялось очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на обеспечение общественной безопасности и соблюдение законодательства на территории города. В рейдовых мероприятиях приняли участие порядка 200 сотрудников полиции, а также более 30 представителей казачьих обществ и народных дружин, которые оказывали содействие правоохранительным органам.

В горной зоне вблизи Сочи сохраняются устойчивые зимние условия, сопровождающиеся приростом снежного покрова. По данным на утро 9 февраля, за прошедшие сутки на склонах выпало от 3 до 15 см снега, что привело к дальнейшему увеличению высоты сугробов на различных отметках.

В Хостинском районе Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Газель», в результате которого пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю. Авария произошла вечером на крутом спуске улицы Измайловской.