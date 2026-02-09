Мэрия Пензы установила новые тарифы на похороны, включая кремацию

Мэр Пензы Олег Денисов утвердил постановление о новых тарифах на погребение. Документ вступил в силу с 1 февраля этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Для близких родственников или лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, полный комплекс услуг, включая оформление документов, предоставление гроба, перевозку тела и погребение (или кремацию), составит около 9,7 тыс. руб. Оформление документов стоит 315 руб. Доставка гроба и других ритуальных атрибутов — 3,14 тыс. руб. Перевозка тела на кладбище или в крематорий — 3,4 тыс. руб. Погребение или кремация — 2,8 тыс. руб.

Та же сумма установлена для случаев, когда погребение осуществляется за счет города. Например, при отсутствии родственников или если умерший был найден на улице и его личность не установлена.

Нина Шевченко