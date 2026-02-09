За неделю камеры в Новороссийске зафиксировали 97 нарушений ПДД

Камеры видеонаблюдения засняли почти 100 нарушений правил дорожного движения в Новороссийске за прошедшую неделю. Как сообщил заместитель главы Александр Гавриков, специалисты отдела видеомониторинга «Безопасного города»также зафиксировали 91 ДТП с участием легковых автомобилей благодаря системам наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Взаимодействие между службами позволяет оперативно реагировать на ситуации, требующие вмешательства»,— подчеркнул Александр Гавриков.

По словам чиновника, информация с камер передается в дежурную часть роты ДПС, а также в управление транспорта и дорожного хозяйства. В некоторых случаях благодаря записям с камер видеонаблюдения удается идентифицировать виновников аварий.

На аппаратном совещании в администрации Новороссийска 20 января руководитель «Безопасного города» Юрий Матияш заявил, что в текущем году систему видеонаблюдения в городе расширят на 247 камер. Их планируется установить на общественных территориях в разных районах.

София Моисеенко