Глава СКР требует ускорить расследование по поводу аварийного дома в Волгограде
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о причинах волокиты в расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Тракторозаводском районе облцентра. Об этом сообщили в информцентре ведомства.
Фото: gzhi.volgograd.ru
Речь идет о многоквартирном доме на ул. Ополченской, построенном в 1957 году. На стенах здания имеются трещины, разрушаются перекрытия и фундамент. Несмотря на то что дом был признан аварийным еще в 2020 году, его расселение отложено до 2031 года. Многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции остались безрезультатными.
Ранее по данному факту уже было возбуждено уголовное дело. Теперь господин Бастрыкин потребовал ускорить расследование и отчитаться по поводу задержек. Исполнение получения контролирует центральный аппарат ведомства.