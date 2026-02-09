Глава СКР требует ускорить расследование по поводу аварийного дома в Волгограде

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского следственного управления Василию Семенову доложить о причинах волокиты в расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Тракторозаводском районе облцентра. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gzhi.volgograd.ru Фото: gzhi.volgograd.ru

Речь идет о многоквартирном доме на ул. Ополченской, построенном в 1957 году. На стенах здания имеются трещины, разрушаются перекрытия и фундамент. Несмотря на то что дом был признан аварийным еще в 2020 году, его расселение отложено до 2031 года. Многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции остались безрезультатными.

Ранее по данному факту уже было возбуждено уголовное дело. Теперь господин Бастрыкин потребовал ускорить расследование и отчитаться по поводу задержек. Исполнение получения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко