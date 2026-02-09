Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане поданы первые иски о сносе самостроев в охранной зоне нефтепроводов

Администрация Кумторкалинского района подала первые иски в суд о признании самовольными построек, расположенных в охранной зоне магистральных трубопроводов, эксплуатируемых АО «Черномортранснефть». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Данные объекты были построены без необходимых разрешений, в связи с чем ставится вопрос об их последующем сносе в судебном порядке.

В ведомстве напомнили собственникам земельных участков, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов, о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства при проведении строительных работ.

Наталья Белоштейн

