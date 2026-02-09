В Ставрополе экс-полицейского заподозрили в покровительстве краж из магазинов

В отношении бывшего начальника ОДН ОУУП и ДН ОП № 4 УМВД России по Ставрополю возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности». Его подозревают в сокрытии фактов краж из сетевых магазинов. Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Установлено, что с января 2024 года по февраль 2025 года экс-полицейский для уменьшения объема работы и улучшения показателей отдела систематически не регистрировал заявления о кражах в сетевых магазинах.

«В марте 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в домовладении фигуранта сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю обнаружены и изъяты не менее 46 заявлений, которые переданы в ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю для принятия решений», — отметили в ведомстве.

При этом часть заявлений была уничтожена бывшим заместителем начальника ОП № 4 УМВД России по Ставрополю. В отношении него также возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности».

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн