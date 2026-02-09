В Татарстане число частных инвесторов на Мосбирже превысило 1,19 млн

По итогам января 2026 года в Татарстане насчитывается 1,19 млн частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже. За месяц их количество увеличилось на 5,6 тыс., сообщает пресс-служба компании.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Татарстана на Московской бирже, составило 170,6 тыс.

В январе сделки на фондовом рынке совершали 89,4 тыс. частных инвесторов из республики.

Татарстан занимает восьмое место среди регионов России по числу физических лиц с брокерскими счетами, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Ростовской и Свердловской областям, а также Башкортостану.

Анна Кайдалова